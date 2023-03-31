12:32 31.03.2023 Столтенберг: Финляндия станет членом НАТО уже в ближайшие дни (1)

Интерфакс-Україна 2023.03.31 13:15

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что Финляндия станет членом альянса уже в ближайшие дни. Об этом он заявил в пятницу в видеообращении, обнародованном в Твиттере. Приветствуя ратификацию парламентом Турции членства Финляндии в НАТО, Столтенберг сказал: "Все 30 союзников ратифицировали протокол о вступлении. Я только что говорил с президентом Саули Ниинисте, чтобы поздравить его с