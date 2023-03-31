12:32 31.03.2023 Столтенберг: Финляндия станет членом НАТО уже в ближайшие дни (1)

Интерфакс-Україна 2023.03.31 13:15
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что Финляндия станет
членом альянса уже в ближайшие дни.
Об этом он заявил в пятницу в видеообращении, обнародованном в Твиттере.
Приветствуя ратификацию парламентом Турции членства Финляндии в НАТО,
Столтенберг сказал: "Все 30 союзников ратифицировали протокол о вступлении.
Я только что говорил с президентом Саули Ниинисте, чтобы поздравить его с
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