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12:32 31.03.2023 Столтенберг: Финляндия станет членом НАТО уже в ближайшие дни

12:32 31.03.2023 Столтенберг: Финляндия станет членом НАТО уже в ближайшие дни (1)

Интерфакс-Україна 2023.03.31 13:15
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что Финляндия станет членом альянса уже в ближайшие дни. Об этом он заявил в пятницу в видеообращении, обнародованном в Твиттере. Приветствуя ратификацию парламентом Турции членства Финляндии в НАТО, Столтенберг сказал: "Все 30 союзников ратифицировали протокол о вступлении. Я только что говорил с президентом Саули Ниинисте, чтобы поздравить его с
ФИНЛЯНДИЯ, АЛЬЯНС, ТУРЦИЯ, ШВЕЦИЯ, РАТИФИКАЦИЯ, ВСТУПЛЕНИЕ, Финляндия, Турция, Швеция, HU, Украина, Стокгольм, Хельсинки, Анкара
2023.04.01 (1)

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