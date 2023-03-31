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Почему россиян и белорусов вернут на "Уимблдон": ответ организаторов

Почему россиян и белорусов вернут на "Уимблдон": ответ организаторов (1)

РБК-Україна 2023.03.31 22:31
Лондон, Пятница 31 марта 2023 22:27 Фото: Даниил Медведев, российский теннисист (flickr by Don McDougall) Автор: Иван Носальский Россиян и белорусов решили вернуть на один из самых престижных теннисных турниров "Уимблдон", поскольку в прошлом году за бан спортсменов были наложены значительные штрафы. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил глава Ассоциации лаун-тенниса Скотт Ллойд.
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2023.04.01 (1)

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