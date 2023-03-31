Заповедник "Киево-Печерская лавра" обратился в полицию из-за блокировки работы его комиссии в монастыре (1)

Страна.ua 2023.03.31 16:46

16:44, сегодня Верующие УПЦ не допускают членов комиссии на территорию лавры. Фото: Страна Заповедник "Киево-Печерская лавра" подал заявление в полицию из-за того, что его комиссии сегодня вновь не дали работать на территории монастыря. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики в своем Telegram-канале. "Комиссия по приему-передаче государственного имущества Национального