Заповедник "Киево-Печерская лавра" обратился в полицию из-за блокировки работы его комиссии в монастыре (1)

Страна.ua 2023.03.31 16:46
16:44, сегодня
Верующие УПЦ не допускают членов комиссии на территорию лавры. Фото: Страна
Заповедник "Киево-Печерская лавра" подал заявление в полицию из-за того,
что его комиссии сегодня вновь не дали работать на территории монастыря.
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики в своем
Telegram-канале.
"Комиссия по приему-передаче государственного имущества Национального
ЛАВРА, ЗАПОВЕДНИК, МОНАСТЫРЬ, НАМЕСТНИК, ПАТРИАРХАТ, МОНАХ, Ткаченко
, Киев
, Украина
, Москва
, Россия