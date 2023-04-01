В СБУ рассказали детали дела настоятеля Лавры и опубликовали его телефонные разговоры о поддержке оккупантов (20)

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- "Паше Мерседесу" планируют выбрать меру пресечения: источники намекнули, какое именно : Телеграф.com.ua 11:11
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