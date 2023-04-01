В СБУ рассказали детали дела настоятеля Лавры и опубликовали его телефонные разговоры о поддержке оккупантов (20)

Преступности.нет 2023.04.01 13:39

01.04.2023 13:16 В Службе безопасности Украины рассказали, что собрали обоснованную доказательную базу о причастности бывшего настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла (Петра Лебедя) к разжиганию религиозной вражды, оправдыванию и отрицанию вооруженной агрессии рф против Украины. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ. Как известно, 1 апреля наместнику Лавры митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю,