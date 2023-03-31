Украина готова возобновить экспорт электроэнергии и обеспечить потребности внутренних потребителей (1)

Матриця свободи 2023.03.31 19:08

18:44 31 марта Благодаря внутренней производственной мощности, Украина готова возобновить экспорт электроэнергии, что может принести стране около 70 миллионов долларов в месяц, заявил министр энергетики Герман Галущенко. С прошедшей зимой, которая была одной из самых сложных в истории Украины, с потеплением уменьшилось потребление энергии в системе, что позволило увеличить объем генерации и рассмотреть возможность экспорта.