Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 видео голов и лучших моментов матча 01.04.23 (22)

iSport.ua 2023.04.01 18:35

Представляем вашему вниманию обзор поединка английской Премьер-лиги. Сегодня, 17:58 Манчестер Сити разгромил Ливерпуль / Getty Images В субботу, 1 апреля, Манчестер Сити в рамках 29-го тура английской Премьер- лиги принимал на своем поле Ливерпуль. Подопечные Хосепа Гвардиолы, пропустив первыми, сумели одержать волевую разгромную победу со счетом 4:1. Команда Юргена Клоппа открыла счет в противостоянии на 17-й минуте после