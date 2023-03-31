Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Кколичество желающих нелегально покинуть страну уменьшилось, - ГПСУ

Кколичество желающих нелегально покинуть страну уменьшилось, - ГПСУ (5)

Odessa Online 2023.03.31 23:58
23:34 31 марта 2023 Количество людей, пытающихся нелегально выехать за границу, значительно уменьшилось. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко. По данным Госпогранслужбы, после 24 февраля прошлого года пограничники ежедневно задерживали по 60-70 человек, которые группами пытались незаконно покинуть Украину, а в конце марта этого года - в среднем по 20-30 нарушителей.
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ, ГРАНИЦА, ПРОПУСК, УКРАИНА, ДЕМЧЕНКО, ПОГРАНИЧНИК, Демченко, Украина, Россия, Молдова, Тирасполь
2023.04.01 (5)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023