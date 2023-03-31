Зеленский, Санду, Хегер, Голоб и Пленкович почтили память жителей Бучи (10)

MY.UA 2023.03.31 17:39

31 марта, 17:21 16:55 31.03.2023 Зеленский, Санду, Хегер, Голоб и Пленкович почтили память жителей Бучи (видео) # война политика Буча Президент Владимир Зеленский, президент Молдовы Мая Санду, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, его словенский коллега Словении Роберт Голоб, и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович приняли участие в чествовании памяти жителей Бучи, убитых русскими во время оккупации города.