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Зеленский, Санду, Хегер, Голоб и Пленкович почтили память жителей Бучи

Зеленский, Санду, Хегер, Голоб и Пленкович почтили память жителей Бучи (10)

MY.UA 2023.03.31 17:39
31 марта, 17:21 16:55 31.03.2023 Зеленский, Санду, Хегер, Голоб и Пленкович почтили память жителей Бучи (видео) # война политика Буча Президент Владимир Зеленский, президент Молдовы Мая Санду, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, его словенский коллега Словении Роберт Голоб, и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович приняли участие в чествовании памяти жителей Бучи, убитых русскими во время оккупации города.
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2023.04.01 (10)

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