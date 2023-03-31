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Госсекретарь США Блинкен призвал американцев немедленно покинуть Россию

Госсекретарь США Блинкен призвал американцев немедленно покинуть Россию (4)

Главком 2023.03.31 21:35
Дарія Демяник Сьогодні, 21:35 glavcom.ua Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото из открытых источников 30 марта Лефортовский суд Москвы отправил американского журналиста под арест по делу о шпионаже США призвали остающихся в России американцев "немедленно покинуть" страну. Об этом после ареста журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Мы глубоко обеспокоены широко освещаемым задержанием Россией журналиста-
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2023.04.01 (4)

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