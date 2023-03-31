Госсекретарь США Блинкен призвал американцев немедленно покинуть Россию (4)

Главком 2023.03.31 21:35
Дарія Демяник
Сьогодні, 21:35 glavcom.ua
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Фото из открытых источников
30 марта Лефортовский суд Москвы отправил американского журналиста под
арест по делу о шпионаже
США призвали остающихся в России американцев "немедленно покинуть" страну.
Об этом после ареста журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича
заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы глубоко обеспокоены широко освещаемым задержанием Россией журналиста-
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