Госсекретарь США Блинкен призвал американцев немедленно покинуть Россию (4)

Главком 2023.03.31 21:35

Дарія Демяник Сьогодні, 21:35 glavcom.ua Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото из открытых источников 30 марта Лефортовский суд Москвы отправил американского журналиста под арест по делу о шпионаже США призвали остающихся в России американцев "немедленно покинуть" страну. Об этом после ареста журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Мы глубоко обеспокоены широко освещаемым задержанием Россией журналиста-