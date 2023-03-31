Зеленский объяснил, почему Россия пытает и убивает людей (3)

УНИАН 2023.03.31 15:14

Виталий Саенко 14:43, 31.03.23 Глава государства заявил, что преступления россиян в Буче показали, какое зло стремится принести Россия в другие города Украины и Европы. Оккупанты уничтожают и терроризируют украинские города / фото УНИАН, Сергей Ревера Президент Владимир Зеленский заявил, что украинский народ остановил самую большую античеловеческую силу нашего времени, которая презирает и хочет уничтожить все то, что дает значение человеку.