Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Зеленский объяснил, почему Россия пытает и убивает людей

Зеленский объяснил, почему Россия пытает и убивает людей (3)

УНИАН 2023.03.31 15:14
Виталий Саенко 14:43, 31.03.23 Глава государства заявил, что преступления россиян в Буче показали, какое зло стремится принести Россия в другие города Украины и Европы. Оккупанты уничтожают и терроризируют украинские города / фото УНИАН, Сергей Ревера Президент Владимир Зеленский заявил, что украинский народ остановил самую большую античеловеческую силу нашего времени, которая презирает и хочет уничтожить все то, что дает значение человеку.
БУЧА, ОККУПАНТ, ЗЕЛЕНСКИЙ, ЗВЕРСТВО, ГОДОВЩИНА, ОККУПАЦИЯ, Зеленский, Голоб, Пленкович, Украина, Россия, Киев, SI, HR, SK, Молдова
2023.04.01 (3)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023