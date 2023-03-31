Зеленский объяснил, почему Россия пытает и убивает людей (3)

УНИАН 2023.03.31 15:14
Виталий Саенко
14:43, 31.03.23
Глава государства заявил, что преступления россиян в Буче показали, какое
зло стремится принести Россия в другие города Украины и Европы.
Оккупанты уничтожают и терроризируют украинские города / фото УНИАН, Сергей
Ревера
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинский народ остановил самую
большую античеловеческую силу нашего времени, которая презирает и хочет
уничтожить все то, что дает значение человеку.
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