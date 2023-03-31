Президент Молдовы в Буче призвала наказать российских военных преступников (3)

УП Європейська правда 2023.03.31 15:34
Пятница, 31 марта 2023, 14:37
Президент Молдовы Майя Санду во время посещения Бучи в годовщину
деоккупации призвала к правосудию над россиянами, которые совершили военные
преступления в Украине.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Санду, которая прибыла в Бучу вместе с лидерами Словакии, Словении и
Хорватии, заявила, что без правосудия мира никогда не будет.
"Демократические государства должны работать вместе, чтобы было проведено
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