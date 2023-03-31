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Президент Молдовы в Буче призвала наказать российских военных преступников

Президент Молдовы в Буче призвала наказать российских военных преступников (3)

УП Європейська правда 2023.03.31 15:34
Пятница, 31 марта 2023, 14:37 Президент Молдовы Майя Санду во время посещения Бучи в годовщину деоккупации призвала к правосудию над россиянами, которые совершили военные преступления в Украине. Об этом сообщает "Европейская правда". Санду, которая прибыла в Бучу вместе с лидерами Словакии, Словении и Хорватии, заявила, что без правосудия мира никогда не будет. "Демократические государства должны работать вместе, чтобы было проведено
БУЧА, ЗЕЛЕНСКИЙ, СЛОВЕНИЯ, САНД, ХОРВАТИЯ, СЛОВАКИЯ, Зеленский, Голоб, Пленкович, Гегер, Украина, Россия, SI, Киев, HR, SK, Молдова, Беларусь
2023.04.01 (3)

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