"Странные "миротворцы" выглядят комично": у Зеленского ответили на призыв прекратить огонь (1)

ТСН.ua 2023.03.31 17:31
Ирина Лабьяк
17:21, 31.03.23
Подоляк подчеркнул, что Украина имеет право перемещать на своей территории
войска так, как считает нужным.
Любое прекращение огня означает право России остаться на оккупированных
территориях Украины, чего категорически нельзя допустить, - заявил советник
руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
Свое заявление он опубликовал в Сети.
"Любое прекращение огня будет означать право Рф остаться на оккупированных
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