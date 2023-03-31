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Фокус: Украина

"Странные "миротворцы" выглядят комично": у Зеленского ответили на призыв прекратить огонь

"Странные "миротворцы" выглядят комично": у Зеленского ответили на призыв прекратить огонь (1)

ТСН.ua 2023.03.31 17:31
Ирина Лабьяк 17:21, 31.03.23 Подоляк подчеркнул, что Украина имеет право перемещать на своей территории войска так, как считает нужным. Любое прекращение огня означает право России остаться на оккупированных территориях Украины, чего категорически нельзя допустить, - заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Свое заявление он опубликовал в Сети. "Любое прекращение огня будет означать право Рф остаться на оккупированных
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2023.04.01 (1)

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