"Странные "миротворцы" выглядят комично": у Зеленского ответили на призыв прекратить огонь (1)

ТСН.ua 2023.03.31 17:31

Ирина Лабьяк 17:21, 31.03.23 Подоляк подчеркнул, что Украина имеет право перемещать на своей территории войска так, как считает нужным. Любое прекращение огня означает право России остаться на оккупированных территориях Украины, чего категорически нельзя допустить, - заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Свое заявление он опубликовал в Сети. "Любое прекращение огня будет означать право Рф остаться на оккупированных