"Мы должны остановить это сейчас": Лукашенко одел личину "миротворца" и призвал Украину к переговорам с РФ "без условий" (1)

Obozrevatel 2023.03.31 13:16
Лилия Рагуцкая
31.03.2023 13:01
Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко попытался выдать
себя за "миротворца" и заговорил о "перемирии" между Россией и Украиной.
Киев при этом, по его мнению, должен начать переговоры с Москвой "без
предварительных условий".
Об этом беларуский диктатор заявил в ходе ежегодного послания к
Национальному собранию РБ.
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