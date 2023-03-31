"Мы должны остановить это сейчас": Лукашенко одел личину "миротворца" и призвал Украину к переговорам с РФ "без условий" (1)

Obozrevatel 2023.03.31 13:16

Лилия Рагуцкая 31.03.2023 13:01 Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко попытался выдать себя за "миротворца" и заговорил о "перемирии" между Россией и Украиной. Киев при этом, по его мнению, должен начать переговоры с Москвой "без предварительных условий". Об этом беларуский диктатор заявил в ходе ежегодного послания к Национальному собранию РБ.