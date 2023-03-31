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31 марта 2023 22:06 Конституционный суд проверит соглашение с Россией по Черноморскому флоту

31 марта 2023 22:06 Конституционный суд проверит соглашение с Россией по Черноморскому флоту (1)

Gazeta.ua 2023.03.31 22:35
49 депутатов обратились в КСУ по поводу соглашения о флоте. Фото: eastnews.ua 49 депутатов обратились в Конституционный суд с просьбой проверить соглашение с Россией по поводу пребывания Черноморского флота в Украине. Его проверят на конституционность, передает пресс-служба КСУ. "Субъект права на конституционное представление считает, что обжалуемое Соглашение не соответствует части седьмой статьи 17 Основного Закона
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2023.04.01 (1)

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