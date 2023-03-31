31 марта 2023 22:06 Конституционный суд проверит соглашение с Россией по Черноморскому флоту (1)

Gazeta.ua 2023.03.31 22:35
49 депутатов обратились в КСУ по поводу соглашения о флоте. Фото:
eastnews.ua
49 депутатов обратились в Конституционный суд с просьбой проверить
соглашение с Россией по поводу пребывания Черноморского флота в Украине.
Его проверят на конституционность, передает пресс-служба КСУ.
"Субъект права на конституционное представление считает, что обжалуемое
Соглашение не соответствует части седьмой статьи 17 Основного Закона
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