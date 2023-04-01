2,6 млрд долларов для Украины: США объявят о новом пакете военной помощи в понедельник, - СМИ (9)

Фокус 2023.04.01 00:05

31 марта 2023 в 23:37 Фото: Посольство США в Украине | Военная помощь, иллюстративное фото По словам журналистов, пакет будет включать высокоточные авиационные боеприпасы, радары, противотанковые ракеты и различное техническое оборудование. Соединенные Штаты в понедельник 3 апреля могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины на сумму в 2,6 млрд долларов.