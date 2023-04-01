2,6 млрд долларов для Украины: США объявят о новом пакете военной помощи в понедельник, - СМИ (9)

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- США вооружат Украину для наступления - Reuters : Bigmir)net Новини 01:08
- Апрель, 01 в 1:01 США планируют 3 апреля объявить пакет помощи Украине на $2,6 млрд - Reuters : ICTV Факти 01:06
- Через несколько дней США объявит о новой военной помощи для Украины, - СМИ : Новини Live 00:56
- США в понедельник могут объявить о военной помощи Украине на $2,6 млрд : FinOboz 00:26
- США объявят о новом пакете помощи Украине: названа дата : УНИАН 00:13
- США в понедельник объявят о новом пакете помощи для Украины, - Reuters : Антикор.com.ua 00:13
- 2,6 млрд долларов для Украины: США объявят о новом пакете военной помощи в понедельник, - СМИ : Фокус 00:05
- США объявят о новом пакете военной помощи Украине, куда войдут снаряды и радары : Страна.ua 00:01