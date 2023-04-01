Во Львове из-за взрыва гранаты погиб человек (15)

- Во Львове взорвали гранату в жилом доме: один человек погиб : New Voice 05:01
- Во Львове из-за взрыва гранаты погиб человек : MY.UA 03:08
- Во Львове раздался взрыв, погиб человек : Слово і Діло 02:41
- 01 апреля 2023 01:48 Во Львове прогремел взрыв : Gazeta.ua 02:34
- Во Львове прогремел взрыв, есть жертва, еще один человек пострадал : ПрессОрг24 01:43
- Один человек погиб, еще один пострадал в результате взрыва гранаты во Львове : FinOboz 01:26
- 00:34 01.04.2023 Один человек погиб, еще один пострадал в результате взрыва гранаты во Львове : Интерфакс-Україна 01:15
- Могла взорваться граната: во Львове в квартире раздался взрыв, есть погибший и раненый : MY.UA 01:08
- Во Львове взорвалась граната: один человек погиб, один - пострадал, - депутат горсовета : Еспресо TV 01:04
- Могла взорваться граната: во Львове в квартире раздался взрыв, есть погибший и раненый : Obozrevatel 00:46
- 1 апреля 2023, 00:18 Во Львове прогремел взрыв, есть жертва, еще один человек пострадал : Українські національні новини 00:43
- Во Львове в квартире раздался взрыв, есть погибший и раненый : Obozrevatel 00:31
- Во Львове прогремел взрыв: есть жертва, еще один человек пострадал : РБК-Україна 00:16
- Во Львове прогремел взрыв: есть жертва, еще один человек пострадал : Антикор.com.ua 00:14