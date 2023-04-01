Во Львове из-за взрыва гранаты погиб человек (15)

MY.UA 2023.04.01 03:08

1 апреля, 02:44 Во Львове взорвалась граната, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал. Инцидент произошел на улице Замарстыновской 150. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщает депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. Он добавил, что на месте ЧП уже работают спецслужбы. По информации местных Telegram-каналов, взрыв произошел в квартире. Полицейские и чрезвычайники пока не комментировали это событие.