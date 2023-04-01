Генерал США Милли оценил вероятность победы Украины в этом году (12)

Online.ua 2023.04.01 09:59

1 апреля, 09:12 Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что победа Украины в 2023 году маловероятна, однако не говорит, что ее "невозможно будет достичь". Источник: Defense One Прогноз Милли о войне РФ против Украины Милли дал пессимистический прогноз по войне, заявив, что Украина вряд ли выгонит все российские войска со своей территории в этом году.