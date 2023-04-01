Президент Еврокомиссии претендует на должность генсека НАТО - СМИ (12)

Українська правда 2023.04.01 08:09

Ольга Глущенко - Суббота, 1 апреля 2023, 07:50 Урсула фон дер Ляйен, скриншот Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может стать преемницей генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга после его отставки. Источник: The Sun со ссылкой на дипломатический источник Детали: Полномочия фон дер Ляйен на посту президента Европейской комиссии заканчиваются только в следующем году. Однако дипломатический источник сообщает, что ряд стран-членов НАТО