Президент Еврокомиссии претендует на должность генсека НАТО - СМИ (12)

Українська правда 2023.04.01 08:09
Ольга Глущенко - Суббота, 1 апреля 2023, 07:50
Урсула фон дер Ляйен, скриншот
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может стать преемницей генерального
секретаря альянса Йенса Столтенберга после его отставки.
Источник: The Sun со ссылкой на дипломатический источник
Детали: Полномочия фон дер Ляйен на посту президента Европейской комиссии
заканчиваются только в следующем году.
Однако дипломатический источник сообщает, что ряд стран-членов НАТО
УРСУЛА, ФОН, УОЛЛЕС, ДЕР, АЛЬЯНС, СЕКРЕТАРЬ, Германия
, Великобритания
, Украина
, Россия
, Лондон
, Норвегия
, Финляндия
, Эстония