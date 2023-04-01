США пока не будут предоставлять Украине ATACMS, однако рассматривают другие варианты - генерал Милли (21)

ПрессОрг24 2023.04.01 07:43

1 Апр, 2:28 США не будут поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS, но рассматривают другие варианты, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли изданию Defense One, передает УНН. Цитата "Радиус действия ATACMS больше, но есть другие системы, которые могут обеспечить ту же дальнобойность", - сказал он. Также Милли отметил, что есть беспилотные летательные аппараты с