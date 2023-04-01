США пока не будут предоставлять Украине ATACMS, однако рассматривают другие варианты - генерал Милли (21)

- Что получит Украина от США вместо ATACMS - Марк Милли : Матриця свободи 09:08
- США пока не будут предоставлять Украине ракеты ATACMS - генерал Милли : Гордон 09:05
- 01.04.23 08:42 США пока не будут предоставлять Украине ракеты ATACMS, их эффективность "несколько преувеличена", - Милли : Цензор.Нет 09:02
- США не будут поставлять Украине ракеты ATACMS : Новини Live 08:56
- Генерал Милли назвал оружие, которое могут передать Украине вместо ATACMS : Известия в Украине 08:36
- США не будут предоставлять Украине ATACMS, но рассматривают другие варианты - американский генерал : Главред 08:35
- 07:12 01.04.2023 США рассматривают альтернативные варианты ракет большой дальности для Украины вместо ATACMS - генерал Милли : Интерфакс-Україна 08:15
- США не будут предоставлять Украине ATACMS, но рассматривают альтернативы - генерал Милли : Слово і Діло 08:11
- США пока не будут предоставлять Украине ATACMS, однако рассматривают другие варианты - генерал Милли : ПрессОрг24 07:43
- США рассматривают варианты поставок Украине оружия большой дальности вместо ATACMS - генерал Милли : ОстроВ 07:39
- Украина пока не получит ATACMS, но есть другие варианты - Милли : Bigmir)net Новини 07:38
- США не будут предоставлять Украине ATACMS, но возможны другие варианты, - генерал Милли : 24 канал 07:00
- Генерал Милли назвал оружие, которое могут передать Украине вместо ATACMS : УНИАН 06:43
- Генерал Милли назвал оружие, которое могут передать Украине вместо ATACMS : MY.UA 06:38
- США не будут предоставлять Украине ATACAMS - генерал Милли : New Voice 05:31
- США не будут передавать Украине ATACMS: рассматривают другие варианты, - генерал Милли : MY.UA 03:38
- США пока не будут предоставлять Украине ATACMS: есть другие варианты дальнобойного оружия, - Милли : Еспресо TV 03:04
- США не будут предоставлять Украине ATACMS, но рассматривают другие варианты, - Милли : ДнепрCity.net 03:03
- 1 апреля 2023, 02:28 США пока не будут предоставлять Украине ATACMS, однако рассматривают другие варианты - генерал Милли : Українські національні новини 02:43
- США не будут предоставлять Украине ATACMS, но рассматривают другие варианты, - Милли : РБК-Україна 02:31