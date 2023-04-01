Си Цзиньпин не принял положительно. В ISW оценили попытки Путина сформировать антизападную коалицию в ООН (12)

New Voice 2023.04.01 07:31

1 апреля, 07:27 Кремлевский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexei Babushkin/Kremlin via REUTERS) Российский диктатор Владимир Путин утвердил новую концепцию внешней политики РФ, которая, вероятно, преследует цель поддержать попытки Кремля способствовать созданию потенциальной антизападной коалиции в ООН. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). В новой концепции Запад изображается как антироссийская и международная