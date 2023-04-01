Апрель, 01 в 7:57 Низкие темпы паспортизации на оккупированных территориях мешают россиянам готовить псевдовыборы - Спротив (11)

- Оккупанты из-за низкой паспортизации не могут провести "выборы" на захваченных территориях : Преступности.нет 08:39
- 01 апреля 2023 07:42 Могут сорваться выборы: почему РФ усиливает принудительную паспортизацию на захваченных территориях : Gazeta.ua 08:34
- Из-за низких темпов паспортизации на ТОТ оккупанты не могут подготовиться к псевдовыборам - Центр нацсопротивления : New Voice 08:16
- Россияне не могут провести "выборы" на оккупированных территориях: в ЦНС назвали причину : MY.UA 08:08
- Апрель, 01 в 7:57 Низкие темпы паспортизации на оккупированных территориях мешают россиянам готовить псевдовыборы - Спротив : ICTV Факти 08:06
- Россияне не могут провести "выборы" на оккупированных территориях: в ЦНС назвали причину : Фокус 08:04
- ЦНС: из-за малых темпов паспортизации оккупанты не могут подготовиться к "выборам" : ПрессОрг24 07:43
- Из-за низких темпов "паспортизации" усложняется подготовка россиянами псевдовыборов - ЦНС : Слово і Діло 06:11
- 1 апреля 2023, 05:24 ЦНС: из-за малых темпов паспортизации оккупанты не могут подготовиться к "выборам" : Українські національні новини 05:43
- Низкие темпы "паспортизации" на оккупированных территориях не дают возможности россиянам готовить псевдовыборы, - ЦНС : РБК-Україна 05:31
- Низкие темпы паспортизации на ВОТ мешают захватчикам готовить псевдовыборы - сопротивление : Українська правда 04:39