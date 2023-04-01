Апрель, 01 в 7:57 Низкие темпы паспортизации на оккупированных территориях мешают россиянам готовить псевдовыборы - Спротив (11)

ICTV Факти 2023.04.01 08:06

Марта Бондаренко, Фото: Depositphotos Низкие темпы паспортизации украинского населения на временно оккупированных территориях не дают возможности захватчикам подготовиться к так называемым выборам. Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Оккупанты все еще надеются провести на временно оккупированных территориях псевдовыборы в местные органы самоуправления и в парламент в сентябре 2023 года, но не могут набрать коллаборационистов.