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Фокус: Украина

Апрель, 01 в 7:57 Низкие темпы паспортизации на оккупированных территориях мешают россиянам готовить псевдовыборы - Спротив

Апрель, 01 в 7:57 Низкие темпы паспортизации на оккупированных территориях мешают россиянам готовить псевдовыборы - Спротив (11)

ICTV Факти 2023.04.01 08:06
Марта Бондаренко, Фото: Depositphotos Низкие темпы паспортизации украинского населения на временно оккупированных территориях не дают возможности захватчикам подготовиться к так называемым выборам. Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Оккупанты все еще надеются провести на временно оккупированных территориях псевдовыборы в местные органы самоуправления и в парламент в сентябре 2023 года, но не могут набрать коллаборационистов.
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