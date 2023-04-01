01 апреля 2023 11:06 Кремль изменил тактику: рассказали об опасности ударов управляемыми авиационными бомбами (13)

Gazeta.ua 2023.04.01 11:34

Управляемые авиационные бомбы могут направляться с самолетов на расстояние несколько десятков километров с места пуска. Фото: pixabay.com Российские захватчики в Украине изменили тактику ударов из-за уменьшения запасов ракет. Оккупанты уже не могут наносить массированные атаки в таком количестве, как раньше, поэтому часто используют управляемые авиационные бомбы, заявила в эфире информационного телемарафона руководитель Объединенного