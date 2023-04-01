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СБУ сообщила о подозрении скандальному митрополиту УПЦ МП Павлу: он записал видео и пожаловался на обыски

СБУ сообщила о подозрении скандальному митрополиту УПЦ МП Павлу: он записал видео и пожаловался на обыски (10)

Антикор.com.ua 2023.04.01 09:14
Утром 1 апреля бывший настоятель Киево-Печерской Лавры митрополит Павел (настоящее имя Петр Лебедь), известный под прозвищем "Мерседес", получил подозрение от СБУ. Ему инкриминируют сразу две статьи Криминального кодекса Украины: 161 (разжигание межрелигиозной вражды) и 436 (оправдание вооруженной агрессии РФ). Об этом свидетельствует видео, опубликованное украинскими Telegram- каналами, также подтвердили информацию источники OBOZREVATEL.
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