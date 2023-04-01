СБУ сообщила о подозрении скандальному митрополиту УПЦ МП Павлу: он записал видео и пожаловался на обыски (10)

Антикор.com.ua 2023.04.01 09:14
Утром 1 апреля бывший настоятель Киево-Печерской Лавры митрополит Павел
(настоящее имя Петр Лебедь), известный под прозвищем "Мерседес", получил
подозрение от СБУ.
Ему инкриминируют сразу две статьи Криминального кодекса Украины: 161
(разжигание межрелигиозной вражды) и 436 (оправдание вооруженной агрессии
РФ).
Об этом свидетельствует видео, опубликованное украинскими Telegram-
каналами, также подтвердили информацию источники OBOZREVATEL.
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