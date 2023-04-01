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Россия в течение месяца будет председательствовать в Совбезе ООН (11)

Front News International 2023.04.01 11:28
01 April 2023 -12:00 Россия в течение апреля 2023 года будет председательствовать в Совбезе ООН. По условиям ротации она сменит Мозамбик. Об этом сообщает ООН в Twitter. "Россия принимает на себя председательство по условиям очередности в Совбезе в апреле месяце", - говорится в сообщении. Ранее посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия не должна быть постоянным членом Совбеза ООН.
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