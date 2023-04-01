Россия в течение месяца будет председательствовать в Совбезе ООН (11)

Front News International 2023.04.01 11:28
01 April 2023 -12:00
Россия в течение апреля 2023 года будет председательствовать в Совбезе ООН.
По условиям ротации она сменит Мозамбик.
Об этом сообщает ООН в Twitter.
"Россия принимает на себя председательство по условиям очередности в
Совбезе в апреле месяце", - говорится в сообщении.
Ранее посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия не должна
быть постоянным членом Совбеза ООН.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО, МОЗАМБИК, РОССИЯ, ОЧЕРЕДНОСТЬ, АГРЕССОР, МЕСЯЦ, Кулеба
, Россия
, США
, Украина
, Франция
, Великобритания
, Москва