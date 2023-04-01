В Берлине зарегистрировали тысячи преступлений против украинцев (14)

Новости N 2023.04.01 12:38

Сегодня в 12:01 В Берлине с начала российского вторжения в Украину зарегистрировали 3250 преступлений против украинцев. Такие данные накануне обнародовал Альянс украинских организаций. По просьбе организации депутат Палаты Берлина Катрин Вален от партии "Зеленых" сделала запрос относительно нападений на украинцев, которые были совершены с 24 февраля 2022 года в столице Германии. Полицейская статистика свидетельствует, что нападений с телесными