Взрыв гранаты во Львове: полиция раскрыла подробности трагического инцидента (17)

УНИАН 2023.04.01 10:43

Анастасия Печенюк 10:27, 01.04.23 Открыто два уголовных производства. Взрыв гранаты во Львове: полиция раскрыла подробности трагического инцидента / фото ua.depositphotos.com Вследствие взрыва гранаты во Львовской многоэтажке вечером пятницы, 31 марта, один человек погиб, один был ранен. Как установили правоохранители, снаряд, вероятно, ручная граната наступательная, взорвался в одной из квартир дома на улице Замарстиновской около 22:30,