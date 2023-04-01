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Фокус: Украина

Такие изменения бывают раз в поколение: в Украине запустили новую систему платежей (12)

УНИАН 2023.04.01 13:13
Елена Коваленко 12:57, 01.04.23 Новое поколение СЭП функционирует на базе международного стандарта и может проводить межбанковские платежи 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Новое поколение СЭП построено с использованием современных программных и технических средств / фото УНИАН Сегодня, 1 апреля, в Украине начало работать новое поколение системы электронных платежей Национального банка Украины (СЭП).
ПЛАТЕЖ, ПОКОЛЕНИЕ, СТАНДАРТ, УНИФИКАЦИЯ, ДЕПОЗИТАРИЙ, СИСТЕМА, Шабан, Украина

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