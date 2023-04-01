Такие изменения бывают раз в поколение: в Украине запустили новую систему платежей (12)

- Такие изменения бывают раз в поколение: в Украине запустили новую систему платежей : УНИАН 13:13
- Обновленная система электронных платежей НБУ заработала в круглосуточном режиме : Український Бізнес Ресурс 12:42
- С 1 апреля в Украине заработала СЭП нового поколения : Парламент.UA 12:39
- Система электронных платежей в Украине заработала в круглосуточном режиме : Finance.UA 12:26
- В Украине заработало новое поколение системы электронных платежей : УП: Економічна правда 12:04
- С 1 апреля Нацбанк перейдет на новое поколение системы электронных платежей : Запорожские вести 11:37
- Новая Система электронных платежей заработала в круглосуточном режиме: что изменится : ЛІГАБізнесІнформ 10:46
- Новая Система электронных платежей заработала в круглосуточном режиме: что изменится : MY.UA 10:38
- 1 апреля 2023, 10:35 Сегодня заработало новое поколение СЭП НБУ : Мiнфiн 10:37
- Система электронных платежей в Украине заработала в круглосуточном режиме : Судово-юридична газета 10:19
- Система электронных платежей в Украине заработала в круглосуточном режиме : РБК-Україна 09:46