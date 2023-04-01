Такие изменения бывают раз в поколение: в Украине запустили новую систему платежей (12)

УНИАН 2023.04.01 13:13

Елена Коваленко 12:57, 01.04.23 Новое поколение СЭП функционирует на базе международного стандарта и может проводить межбанковские платежи 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Новое поколение СЭП построено с использованием современных программных и технических средств / фото УНИАН Сегодня, 1 апреля, в Украине начало работать новое поколение системы электронных платежей Национального банка Украины (СЭП).