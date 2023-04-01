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У ВСУ будет шесть батальонов Leopard - Писториус

У ВСУ будет шесть батальонов Leopard - Писториус (21)

Кореспондент.net 2023.04.01 15:37
Текст: Константин Катышев, 1 апреля 2023, 15:02 Танки Leopard 2 вскоре появятся на фронте в Украине Союзники по НАТО должны удовлетворить потребности Украины по танкам в среднесрочной перспективе, считает глава Бундесвера. Страны НАТО передадут Украине два батальона танков Leopard 2, а также четыре батальона с Leopard 1. Суммарно это 160 боевых машин, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью для газеты Die Welt,
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