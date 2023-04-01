У ВСУ будет шесть батальонов Leopard - Писториус (21)

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- 01.04.2023 в 15:24 НАТО собирается передать Украине 6 танковых батальонов Leopard : InfoResist.org 15:30
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- Страны НАТО планируют отправить Украине два батальона танков Leopard 2 и четыре батальона Leopard 1, - Писториус : Антикор.com.ua 15:12
- Апрель, 01 в 14:55 Писториус: Украина получит от НАТО шесть батальонов Leopard - это 160 танков : ICTV Факти 15:06
- НАТО отправляет для ВСУ шесть батальонов танков Leopard 2 и Leopard 1 : Николаевские новости 14:55
- Писториус рассказал, сколько в общей сложности танков Leopard получит Украина : ТСН.ua 14:46
- Шесть танковых батальонов. Германия назвала общее количество Leopard для Украины : РБК-Україна 14:16
- Страны НАТО планируют отправить в Украину шесть танковых батальонов Leopard - Минобороны Германии : Прямий канал 14:04
- Украина получит два батальона Leopard 2 и четыре батальона Leopard 1 - Писториус : Online.ua 13:59
- 01 апреля 2023 13:13 В Германии рассказали, сколько танков Leopard передадут Украине : Gazeta.ua 13:35
- 01.04.2023 13:16 В Минобороны Германии рассказали, сколько немецких танков получит Украина : ДонПресс 13:33
- Глава Минобороны ФРГ рассказал, сколько танков Leopard планируют отправить Украине страны НАТО : Страна.ua 11:46