01.04.23 10:34 Зимнее наступление РФ на Донбассе провалилось, - разведка Великобритании (19)

Цензор.Нет 2023.04.01 11:02

Планы командования РФ по захвату Донбасса во время зимнего наступления провалились. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила разведка Великобритании. Там напомнили, что 11 января 2023 года начальник Генштаба РФ Герасимов взял на себя личное командование "специальной военной операцией" в Украине. "Ппребывание Герасимова в должности характеризуется попытками начать всеобщее зимнее наступление с целью распространения российского контроля на