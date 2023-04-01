Герасимов превратил "зимнее наступление" РФ на Донбассе в катастрофу, - разведка Британии (15)

Хвиля 2023.04.01 14:06

План Кремля провалился Хвиля 01.04.2023 14:02:00 Сергей Шойгу и Валерий Герасимов "Зимнее наступление" России на украинском Донбассе обернулось катастрофой для России. Об этом говорится в сводке разведки Министерства обороны Британии. Там отмечают, что под руководством главы Генштаба Валерия Герасимова, который руководит так называемой "специальной военной операцией", РФ умудрилась потерять временное преимущество в личном составе, полученное в