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Герасимов превратил "зимнее наступление" РФ на Донбассе в катастрофу, - разведка Британии

Герасимов превратил "зимнее наступление" РФ на Донбассе в катастрофу, - разведка Британии (15)

Хвиля 2023.04.01 14:06
План Кремля провалился Хвиля 01.04.2023 14:02:00 Сергей Шойгу и Валерий Герасимов "Зимнее наступление" России на украинском Донбассе обернулось катастрофой для России. Об этом говорится в сводке разведки Министерства обороны Британии. Там отмечают, что под руководством главы Генштаба Валерия Герасимова, который руководит так называемой "специальной военной операцией", РФ умудрилась потерять временное преимущество в личном составе, полученное в
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