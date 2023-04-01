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Фокус: Украина

Зеленский ввел новые санкции: в списках Богуслаев, десятки граждан рф и сотни компаний (20)

ПрессОрг24 2023.04.01 16:43
1 Апр, 14:48 Президент Украины Владимир Зеленский ввел и действие санкции против бывшего президента корпорации "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и более 230 россиян, передает УНН. Детали Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 апреля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".
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