01 апреля 2023, 19:32 Залужный показал боевую работу ВСУ с британской гаубицей L119 (видео) (15)

Східний варіант 2023.04.01 19:43

Сегодня, 1 апреля, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный показал работу украинских военных, уничтожающих оккупантов с помощью британской гаубицы L119. Об этом сообщает его Telegram-канал. "Боевое задание в исполнении наших артиллеристов с помощью британской пушки L119", - написал Залужный. Он отметил, что украинские военные с помощью британского оружия уничтожили вражеский СПГ-9 "Копье" вместе с боекомплектом и миномет 2В9 "Василек".