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14:47 01.04.2023 Зеленский ввел в действие решения СНБО о санкциях против Совета Федерации, Минфина РФ и ФСБ

14:47 01.04.2023 Зеленский ввел в действие решения СНБО о санкциях против Совета Федерации, Минфина РФ и ФСБ (13)

Интерфакс-Україна 2023.04.01 15:30
Президент Украины Владимир Зеленский двумя указами ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 1 апреля о применении и внесении изменений к персональным специальным экономическим и другим ограничительным мерам (санкциям). Соответствующие указы от 1 апреля обнародованы на сайте главы государства. Санкции введены, среди прочих, против Совета Федерации (верхней палаты
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