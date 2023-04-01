Зеленский провел часовой телефонный разговор с Макроном о войне в Украине (21)

Еспресо TV 2023.04.01 17:04

1 апреля, 2023 суббота 15:46 Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном Об этом Зеленский сообщил в twitter . По словам президента Украины, разговор длился час, он рассказал Макрону о ситуации на фронте и обсудил с ним украинскую "формулу мира". "В часовом разговоре с Эмманюэлем Макроном предметно и результативно обсудили оборонное взаимодействие Украины и Франции.