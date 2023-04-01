Зеленский провел часовой телефонный разговор с Макроном о войне в Украине (21)

- Апрель, 01 в 17:41 Оборонное взаимодействие, формула мира и ситуация на фронте: о чем говорили Зеленский и Макрон : ICTV Факти 18:06
- Зеленский и Макрон провели телефонный разговор : Online.ua 17:59
- Зеленский и Макрон провели часовой разговор. Что обсуждали? : Громадське телебачення 17:36
- Зеленский и Макрон провели телефонный разговор : УП Європейська правда 17:34
- Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции. Обсудили ситуацию на фронте и "формулу мира" : Страна.ua 17:31
- Зеленский час обсуждал с Макроном ситуацию на фронте : UA.News 17:25
- Зеленский созвонился с Макроном: две ключевые темы в разговоре : MY.UA 17:09
- Зеленский провел часовой телефонный разговор с Макроном о войне в Украине : Еспресо TV 17:04
- Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции: что обсудили : Новини Live 16:56
- Зеленский рассказал Макрону о фронте: о чем договорились : ТСН.ua 16:46
- Зеленский в часовом разговоре с Макроном обсудил оборонное взаимодействие Украины и Франции : ПрессОрг24 16:44
- Обсудили "формулу мира": украинский лидер провел разговор с Макроном : Слово і Діло 16:41
- 01 апреля 2023 15:55 Зеленский провел часовой телефонный разговор с Макроном : Gazeta.ua 16:35
- Зеленский обсудил с Макроном оборонное взаимодействие Украины и Франции : Гордон 16:35
- 01.04.23 16:15 Зеленский и Макрон провели телефонный разговор и обсудили оборонное взаимодействие между странами : Цензор.Нет 16:32
- 15:49 01.04.2023 Зеленский и Макрон в часовом разговоре скоординировали действия в контексте ближайших международных мероприятий : Интерфакс-Україна 16:30
- Зеленский созвонился с Макроном: стало известно, о чем говорили президенты : Фраза.ua 16:28
- Зеленский провел телефонный разговор с Макроном: что обсудили : Судово-юридична газета 16:19
- 1 апреля 2023, 15:44 Зеленский в часовом разговоре с Макроном обсудил оборонное взаимодействие Украины и Франции : Українські національні новини 16:13
- Зеленский и Макрон час общались по телефону: что обсуждали : New Voice 16:01
- Зеленский созвонился с Макроном: обсудили фронт и "формулу мира" : РБК-Україна 15:46