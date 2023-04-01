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Фокус: Украина

Под Бахмутом погиб мусульманин из Беларуси с позывным "Моджахед"

Под Бахмутом погиб мусульманин из Беларуси с позывным "Моджахед" (13)

MY.UA 2023.04.01 19:38
1 апреля, 19:21 В боях за Украину погиб мусульманин из Беларуси Даниил Ляшук с позывным "Моджахед". Об этом сообщил глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. "В боях на Бахмутском направлении погиб наш брат, мусульманин, известный украинский боец Даниил Ляшук с позывным "Моджахед". Ляшук Даниил - украинский военный родом из города Брест (Республика Беларусь). После аннексии Крыма в 2014 году принял решение воевать на стороне Украины
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