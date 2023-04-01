Под Бахмутом погиб мусульманин из Беларуси с позывным "Моджахед" (13)

MY.UA 2023.04.01 19:38
1 апреля, 19:21
В боях за Украину погиб мусульманин из Беларуси Даниил Ляшук с позывным
"Моджахед".
Об этом сообщил глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
"В боях на Бахмутском направлении погиб наш брат, мусульманин, известный
украинский боец Даниил Ляшук с позывным "Моджахед".
Ляшук Даниил - украинский военный родом из города Брест (Республика
Беларусь).
После аннексии Крыма в 2014 году принял решение воевать на стороне Украины
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