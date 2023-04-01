"Полное банкротство международных институций". Зеленский прокомментировал председательство России в Совбезе ООН (16)

New Voice 2023.04.01 21:31

1 апреля, 21:21 Представитель РФ в ООН Василий Небензя (Фото:REUTERS/David 'Dee' Delgado) Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что председательство России в Совбезе ООН является примером полного банкротства международных институций. Об этом он рассказал в своем видеообращении. "К сожалению, мы имеем и новость очевидно абсурдную и деструктивную. Сегодня государство-террорист начало председательствовать в Совете