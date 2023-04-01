"Полное банкротство международных институций". Зеленский прокомментировал председательство России в Совбезе ООН (16)

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- 20:13 01.04.2023 Председательство России в Совбезе ООН доказывает полное банкротство международных институтов - Зеленский : Интерфакс-Україна 20:45
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- У Зеленского о председательстве РФ в Совбезе ООН: свидетельство его полного банкротства : Антикор.com.ua 18:14
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