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18:27 01.04.2023 Во временно окупированном Токмаке Запорожской области захватчики ограничивают передвижение граждан Украины, не получивших российских паспортов - Генштаб ВСУ

18:27 01.04.2023 Во временно окупированном Токмаке Запорожской области захватчики ограничивают передвижение граждан Украины, не получивших российских паспортов - Генштаб ВСУ (15)

Интерфакс-Україна 2023.04.01 18:45
Российские захватчики продолжают принудительную паспортизацию населения на временно оккупированной территории Запорожской области, известно, что г. Токмак оккупанты ограничивают передвижение гражданам Украины, которые не получили паспорт РФ, сообщает Генеральный штаб ВСУ. "В городе Токмак на блокпостах российские захватчики ограничивают передвижение граждан Украины, не получивших паспорта российской федерации.
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