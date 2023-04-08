Украину снова накроют дожди: синоптики рассказали о погоде на Вербное воскресенье (63)

Хвиля 2023.04.08 18:36

Какая будет погода в Украине? Хвиля 08.04.2023 18:07:00 Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Вербное воскресенье, 9 апреля. Как передает "Хвиля", об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра. Так, уже завтра украинцы будут праздновать Вербное воскресенье, а это означает, что до Пасхи осталась всего лишь неделя. По словам синоптиков, в воскресенье будет облачно с прояснениями.

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