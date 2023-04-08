Пенсионный фонд разрешил украинцам покупать страховой стаж (24)

UA.News 2023.04.08 14:24

Олег Бесараб 08 Квітня 2023 14:24 Пенсионный фонд запустил механизм уплаты страховых взносов, который позволяет покупать страховой стаж для будущей пенсии, или увеличивать ее размер. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Соколовская. Этот механизм ориентирован на: o людей, которые сейчас зарабатывают за границей, но хотели бы получать пенсию в Украине; o лиц предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для пенсии;

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