Французские компании подписали экономические соглашения с Китаем во время визита Макрона в КНР, - EURACTIV (32)

Еспресо TV 2023.04.07 16:04

7 апреля, 2023 пятница 15:48 Франция и Китай подписали несколько экономических соглашений с участием крупных компаний в ряде отраслей во время визита президента Эмманюэля Макрона в Китай Об этом пишет EURACTIV. Вместе с крупными компаниями Франция и Китай обсудили и подписали несколько соглашений, касающихся таких ключевых секторов как транспорт, энергетика, сельское хозяйство, культура и наука.

КИТАЙ, ПЕКИН, ЭММАНУЭЛЬ, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, УРСУЛА, Зеленский, Украина, Франция, Пекин, Россия, США, Москва, Гуанчжоу