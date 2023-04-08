Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

08.04.2023, 07:06 Украина готова возобновить экспорт электроэнергии в ЕС (11)

АСН.in.ua 2023.04.08 08:09
Украина готова после шестимесячного перерыва возобновить экспорт электроэнергии, поскольку смогла успешно восстановить инфраструктуру, разрушенную в результате российских ударов. Об этом заявил в пятницу министр энергетики страны Герман Галущенко, по словам которого самый трудный, зимний период преодолен, и энергосеть безотказно работает вот уже почти два месяца. "Украинская энергосистема уже почти два месяца работает без ограничений
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ЭНЕРГОСИСТЕМА, ПОТРЕБИТЕЛЬ, ЭКСПОРТ, УКРАИНА, МИНЭНЕРГО, Украина, Россия, Молдова
2023.04.08 (11)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023