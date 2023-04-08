08.04.2023, 07:06 Украина готова возобновить экспорт электроэнергии в ЕС (11)

2023.04.08 (11)2023.04.07 (37) →
- Украина объявила о возобновлении экспорта электроэнергии в ЕС : Судово-юридична газета 09:18
- Украина возобновляет экспорт электроэнергии в ЕС - Минэнерго : РІА Мелітополь 08:40
- 08.04.2023, 07:06 Украина готова возобновить экспорт электроэнергии в ЕС : АСН.in.ua 08:09
- Украина возобновляет экспорт электроэнергии : ОстроВ 08:09
- Украина возобновляет экспорт электроэнергии : НикВести 06:55
- Украина возобновляет экспорт электроэнергии : Bigmir)net Новини 06:38
- Украина подтвердила возобновление экспорта электроэнергии в ЕС : Online.ua 01:58
- Украина начинает процесс восстановления экспорта электроэнергии : GlavPost.Com 01:29
- Украина возобновляет экспорт электроэнергии : Одесский Наблюдатель 01:19
- Украина возобновляет экспорт электроэнергии : Odessa Online 00:58