08.04.2023, 07:06 Украина готова возобновить экспорт электроэнергии в ЕС (11)

АСН.in.ua 2023.04.08 08:09

Украина готова после шестимесячного перерыва возобновить экспорт электроэнергии, поскольку смогла успешно восстановить инфраструктуру, разрушенную в результате российских ударов. Об этом заявил в пятницу министр энергетики страны Герман Галущенко, по словам которого самый трудный, зимний период преодолен, и энергосеть безотказно работает вот уже почти два месяца. "Украинская энергосистема уже почти два месяца работает без ограничений