Россия снова требует уступок Запада для продления зерновой сделки с Украиной (8)

Велика Епоха 2023.04.08 11:25

8 Апреля 2023 Великая Эпоха Министр иностранных дел России Сергей Лавров (Maxim Shipenkov/Pool via Reuters) Россия пригрозила сорвать заключенное при посредничестве ООН соглашение с Украиной об экспорте зерна. Во время визита в Турцию 7 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, если Запад не снимет банковские и страховые ограничения, препятствующие экспорту российских товаров, РФ откажется от