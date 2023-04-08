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Россия снова требует уступок Запада для продления зерновой сделки с Украиной

Россия снова требует уступок Запада для продления зерновой сделки с Украиной (8)

Велика Епоха 2023.04.08 11:25
8 Апреля 2023 Великая Эпоха Министр иностранных дел России Сергей Лавров (Maxim Shipenkov/Pool via Reuters) Россия пригрозила сорвать заключенное при посредничестве ООН соглашение с Украиной об экспорте зерна. Во время визита в Турцию 7 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, если Запад не снимет банковские и страховые ограничения, препятствующие экспорту российских товаров, РФ откажется от
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2023.04.08 (8)

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