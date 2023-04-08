Россия снова требует уступок Запада для продления зерновой сделки с Украиной (8)

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- Россия снова требует уступок Запада для продления зерновой сделки с Украиной : Велика Епоха 11:25
- "Будем думать, нужна ли эта сделка", - Лавров снова шантажирует Запад "зерновым соглашением" : INTVua 09:35
- Россия добивается снятия санкций шантажом относительно зерновой сделки: перспективы оценил эксперт : UATV 09:12
- россию жалуется, что ее в третий раз обманули с зерновой сделкой : Fin.org.ua 09:04
- Россию жалуется, что ее в третий раз обманули с зерновой сделкой : Укрудпром 08:42
- лавров в Анкаре пригрозил разорвать "зерновую сделку" и вспомнил о переговорах : GlavPost.Com 08:29
- 8 апреля 2023, 07:50 "Будем думать, нужна ли эта сделка", - Лавров снова шантажирует Запад "зерновым соглашением" : Диалог.ua 08:03
- В МИД Турции призывают как можно быстрее закончить войну путём переговоров : 24 канал 07:30