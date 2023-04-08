Представитель Зеленского сказала, каким путем Украина вернет Крым (39)

World News 2023.04.08 23:36

08.04.2023 Ветераны ВСУ Представитель президента в Крыму Тамила Ташева сказала, каким путем Украина вернет Крым. Как передает "Хвиля", об этом она сообщила в интервью Радио Свобода. Так, по словам Ташевой, Украина, скорее всего, вернет временно оккупированный полуостров военным путем. При этом она подчеркнула, что Россия не хотела говорить о политико- дипломатическом возвращении Крыма - как до большой войны, так и после ее

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