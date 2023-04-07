Американский генерал рассказал, что может изменить ситуацию на поле боя (4)

ТСН.ua 2023.04.07 13:02

Кристина Головчак 13:00, 07.04.23 Генерал считает, что предстоящее контрнаступление Украины будет на очень узком участке фронта. Стратегическую ситуацию в поле боя может изменить разрыв коридора между Россией и оккупированным ею Крымом. Такое мнение высказал экскомандующий войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью " Немецкой волне ". По его словам, предстоящее контрнаступление Украины будет на очень узком участке фронта.

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