Американский генерал рассказал, что может изменить ситуацию на поле боя (4)

ТСН.ua 2023.04.07 13:02
Кристина Головчак
13:00, 07.04.23
Генерал считает, что предстоящее контрнаступление Украины будет на очень
узком участке фронта.
Стратегическую ситуацию в поле боя может изменить разрыв коридора между
Россией и оккупированным ею Крымом.
Такое мнение высказал экскомандующий войсками США в Европе Бен Ходжес в
интервью " Немецкой волне ".
По его словам, предстоящее контрнаступление Украины будет на очень узком
участке фронта.
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