Утечка документов США обнажила страх россиян перед украинским контрнаступлением, - ISW (43)

Головне в Україні 2023.04.08 12:05

8 апреля 2023 11:58 Российские сторонники войны отреагировали с обеспокоенностью на обнародование в соцсетях секретных документов США и НАТО о подготовке ВСУ, что свидетельствует о сохранении в информационном пространстве РФ страха перед будущим украинским контрнаступлением, считают аналитики Института изучения войны. 6 апреля газета New York Times сообщила, что на разных платформах социальных сетей распространяется ряд секретных военных документов США

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ, УТЕЧКА, ДОКУМЕНТ, ПЕНТАГОН, УКРАИНА, СЛИВ, Подоляк, Украина, США, Россия, Москва