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Утечка документов США обнажила страх россиян перед украинским контрнаступлением, - ISW

Утечка документов США обнажила страх россиян перед украинским контрнаступлением, - ISW (43)

Головне в Україні 2023.04.08 12:05
8 апреля 2023 11:58 Российские сторонники войны отреагировали с обеспокоенностью на обнародование в соцсетях секретных документов США и НАТО о подготовке ВСУ, что свидетельствует о сохранении в информационном пространстве РФ страха перед будущим украинским контрнаступлением, считают аналитики Института изучения войны. 6 апреля газета New York Times сообщила, что на разных платформах социальных сетей распространяется ряд секретных военных документов США
КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ, УТЕЧКА, ДОКУМЕНТ, ПЕНТАГОН, УКРАИНА, СЛИВ, Подоляк, Украина, США, Россия, Москва
2023.04.08 (43)

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