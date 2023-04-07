07.04.23 14:18 Сообщено о подозрении скрывающемуся в Крыму "политологу" Медведчука Лазареву - СБУ. ФОТО (1)

Цензор.Нет 2023.04.07 15:32

Служба безопасности собрала доказательную базу на прокремлевского "политолога" Александра Лазарева, помогающего агрессору в войне против Украины. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ. Как отмечается, фигурант еще до начала полномасштабного вторжения входил в пул публичных псевдоэкспертов, работавших на Медведчука, Мураева и Шария. "Сам Лазарев непосредственно занимался "раскруткой" медийных образов

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