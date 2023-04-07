07.04.23 14:18 Сообщено о подозрении скрывающемуся в Крыму "политологу" Медведчука Лазареву - СБУ. ФОТО (1)

Цензор.Нет 2023.04.07 15:32
Служба безопасности собрала доказательную базу на прокремлевского
"политолога" Александра Лазарева, помогающего агрессору в войне против
Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, фигурант еще до начала полномасштабного вторжения входил в
пул публичных псевдоэкспертов, работавших на Медведчука, Мураева и Шария.
"Сам Лазарев непосредственно занимался "раскруткой" медийных образов
ЛАЗАРЕВ, ПОДОЗРЕНИЕ, ПРИСПЕШНИК, АКСЕНОВ, РАСКРУТКА, ФИГУРАНТ, Лазарев, Медведчук, Аксенов, Шария, Мураев, Украина, Крым, Россия, Москва