19:15 07.04.2023 Депутаты Полтавского горсовета приняли решение о демонтаже памятников советским генералам Зыгину и Ватутину, а также российскому поэту Пушкину - Ткаченко (9)

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- В Полтаве снесут памятники советским генералам и бюст Пушкина : Крым.Реалии RFE/RL 17:42
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- Горсовет Полтавы поддержал снос памятников Пушкину : Vesti.ua 04:43
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