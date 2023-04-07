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Фокус: Украина

19:15 07.04.2023 Депутаты Полтавского горсовета приняли решение о демонтаже памятников советским генералам Зыгину и Ватутину, а также российскому поэту Пушкину - Ткаченко (9)

Интерфакс-Україна 2023.04.07 19:45
Депутаты Полтавского городского совета приняли решение о демонтаже памятников советским генералам Алексею Зыгину и Николаю Ватутину, а также российскому поэту Александру Пушкину, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. "Приветствую решение депутатов Полтавского городского совета демонтировать памятники советским генералам Зыгину, Ватутину и поэту Пушкину.
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2023.04.08 (9)

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