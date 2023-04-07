В Новой Каховке россияне закапывают на перекрестках бочки с неизвестным содержимым - Хлань (4)

УНИАН 2023.04.07 18:14
Леся Лещенко
18:05, 07.04.23
Люди боятся ходить рядом и тем более подходить.
Оккупанты на Херсонщине терроризируют местных жителей / фото
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Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области захватчики
закапывают на перекрестках бочки с неизвестным содержимым.
"Во временно оккупированной Новой Каховке на перекрестках россияне
позакапывали бочки с неизвестным содержанием.
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