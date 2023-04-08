В Онуфрия и более 20 представителей УПЦ МП нашли паспорта РФ, - СМИ (9)

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- Митрополит УПЦ МП Онуфрий и более 20 священников имеют гражданство РФ, - расследование УП : Релігійно-інформаційна служба України 12:09
- У руководителя Хустской епархии УПЦ МП нашли российский паспорт -"Украинская правда" : Uzhgorod.in 11:27
- Митрополит Онуфрий и еще два десятка священников имеют российские паспорта - СМИ (видео) : Парламент.UA 10:09
- 08.04.23 09:07 У митрополита Онуфрия и еще более 20 священников УПЦ МП есть российские паспорта, - СМИ : Цензор.Нет 09:32
- "С рождения украинец": митрополит Онуфрий отрицает наличие у него гражданства РФ : Антикор.com.ua 06:13
- У митрополита Онуфрия и еще более 20 священнослужителей УПЦ МП есть российские паспорта : НикВести 05:55
- В Онуфрия и более 20 представителей УПЦ МП нашли паспорта РФ, - СМИ : НикВести 03:55
- Скандал с УПЦ МП: у митрополита Онуфрия и более 20 священников "вскрыли" гражданство РФ : UA-news.in.ua 02:19
- В Онуфрии и еще более 20 священников УПЦ МП нашли российские паспорта : Антикор.com.ua 00:13