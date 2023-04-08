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В Онуфрия и более 20 представителей УПЦ МП нашли паспорта РФ, - СМИ

В Онуфрия и более 20 представителей УПЦ МП нашли паспорта РФ, - СМИ (9)

НикВести 2023.04.08 03:55
03:23, 08 Апреля, 2023 Аліна Квітко Митрополит УПЦ МП Онуфрий владелец паспорта Российской Федерации. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили журналисты УП. По данным расследователей, Онуфрий получил российский паспорт более 20 лет назад - в марте 2002 года. А через год нынешнему главе УПЦ моспатриархата выдали загранпаспорт страны- оккупанта. Отмечается, что это не первый загранпаспорт, полученный Онуфрием.
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2023.04.08 (9)

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