Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Апрель, 07 в 19:59 Украина предлагала России обменять пленных мусульман к Рамадану, но получила отказ - ОП

Апрель, 07 в 19:59 Украина предлагала России обменять пленных мусульман к Рамадану, но получила отказ - ОП (1)

ICTV Факти 2023.04.07 20:06
Мария Степанюк, Фото: УНИАН Украина предлагала России обменять военных, исповедующих ислам по принципу "всех на всех". Об этом в интервью Голосу Америки рассказала советник по коммуникациям руководителя Офиса президента Дарья Заривная. Она отметила, что это предлагалось сделать по случаю начала Рамадана, но Россия отказалась. - Мы вышли с предложением обменять мусульман "всех на всех" с обеих сторон
РАМАДАН, МУСУЛЬМАНИН, ВОЕННОПЛЕННЫЙ, ПЛЕННЫЙ, УКРАИНА, ИСЛАМ, Заривная, Заровна, Россия, Украина
2023.04.08 (1)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023