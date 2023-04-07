Апрель, 07 в 19:59 Украина предлагала России обменять пленных мусульман к Рамадану, но получила отказ - ОП (1)

ICTV Факти 2023.04.07 20:06

Мария Степанюк, Фото: УНИАН Украина предлагала России обменять военных, исповедующих ислам по принципу "всех на всех". Об этом в интервью Голосу Америки рассказала советник по коммуникациям руководителя Офиса президента Дарья Заривная. Она отметила, что это предлагалось сделать по случаю начала Рамадана, но Россия отказалась. - Мы вышли с предложением обменять мусульман "всех на всех" с обеих сторон

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